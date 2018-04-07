НАТО выступает за конструктивный диалог с Россией

Международному сообществу следует вести диалог с Россией ради уменьшения напряженности в мире.

Такое мнение в эфире канадского телеканала СВС высказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Почти все союзники по НАТО поддерживают определенные двусторонние отношения с Россией. Поскольку мы не намерены изолировать РФ, то должны говорить с ней", - сказал Столтенберг.

По его убеждению, готовность к общению вовсе не является проявлением слабости. "Диалог свидетельствует не о слабости, а наоборот – о силе. Мы не боимся сесть с Россией за стол переговоров", - отметил Генсек НАТО.

Учитывая это, он поддержал намерение президента США Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным. "Думаю, что наличие политических контактов между лидерами НАТО и России является позитивом", - подытожил Столтенберг.