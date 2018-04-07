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Норвежцы приняли звук сирены за сигнал о начале войны с Россией

Вадсе
11:09 Сегодня Телеграф
Фото:Из открытых источников

Новости мира: Жители норвежского города Вадсе неподалеку от границы с Россией услышали сирену и подумали о том, что началась война.

Сирена включилась около 23.50 по местному времени. Ее звук раздавался в течение примерно 15 минут, пока владелец старой пожарной станции, где расположена сирена, не прибыл на место и не выключил ее.

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

За это время чрезвычайные службы города получили ряд телефонных звонков от напуганных жителей.

"Много кто предположил худшее, например, войну", - рассказал офицер полиции Ян-Олаф Шойлберг.

Как отмечается, в месте установлены несколько сирен, но включилась только одна из них. Причины включения сирены до сих пор не установили.

Телерадиокомпания отмечает, что при ясной погоде из города Вадсе хорошо видно территорию России, в частности, полуразрушенный ядерный завод, и когда включаются сирены, многие жители думают о восточного соседа.

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Новости мира, Вадсе, Норвегия, Россия, Сирена.
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