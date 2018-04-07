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Пучдемон рассматривал возможность бегства в РФ

Карлес Пучдемон
12:39 Сегодня Телеграф

Новости мира: Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в Россию, однако совершил ошибку и в результате был арестован в Германии.

22 марта Карлес Пучдемон прибыл в Финляндию, где у него было запланировано мероприятие, которое политик не хотел отменять. Однако судья Верховного суда Испании Пабло Льярена не сидел сложа руки и издал новый европейский ордер на арест Пучдемона. Финляндия поддержала получения евроордера и уже готова была арестовать политика.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Mundo.

В это время, по информации двух источников, у экс-лидера Каталонии было два варианта: бежать в Россию (Санкт-Петербург расположен в 4-5 часах езды) или направиться в Стокгольм, что он в итоге и выбрал.

Однако при этом политик избрал неожиданный путь. Обычно к шведской столице из Финляндии можно добраться автомобилем, поездом или паромом. Кратчайший вариант – паромом, однако это несло в себе риск паспортного контроля.

В пятницу, 23 марта, когда был выдан евроордер на его арест, Пучдемон сел в автомобиль и направился в Лапландию – северный регион, что граничит со Швецией.

Из Лапландии он въехал на территорию Швеции. В целом он вместе со спутником преодолел свыше 1700 км за полтора дня и в субботу 24 марта уже был в Стокгольме.

Оттуда политик планировал через территорию Дании и Германии вернуться в Бельгию, в свою резиденцию в Ватерлоо.

Ошибка Пучдемона заключалась в том, что его автомобиль в течение нескольких месяцев использовался политиком во время его поездок, поэтому был хорошо узнаваем. Именно поэтому немецкие правоохранители с легкостью узнали номерные знаки и задержали его.

Напомним, 5 апреля территориальный суд Шлезвиг-Гольштейна решил освободить Пучдемона под залог в размере 75 тысяч евро. Пучдемон внес залог и предоставил немецким властям адрес, по которому он будет проживать в Германии в ожидании решения об экстрадиции в Испанию.

Кроме того, суд исключил возможность выдачи Пучдемона Испании по обвинению в мятеже. Суд считает, что экстрадиция может состояться только по обвинению в растрате государственных средств.

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Новости мира, Германия, Испания, Карлес Пучдемон, Каталания.
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