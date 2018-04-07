Во Франции бастуют рабочие Air France: треть рейсов отменены

Авиакомпания Air France отменила около 30% рейсов из-за забастовки сотрудников, которые требуют повышения зарплат.

Об этом сообщает The Associated Press.

Субботняя забастовка сказалась как на внутренних, так и на международных рейсах. В частности, в аэропорту Шарль де Голль и Орли отменена четверть рейсов.

Это уже пятая забастовка работников Air France с февраля, и количество отмененных рейсов каждый раз растет.

На этой неделе профсоюзы объявили новые забастовки, и во вторник забастовка Air France совпала с национальнойзабастовкой железнодорожников.

Профсоюзы Air France требуют повышения зарплат на 6% после того как они были заморожены в течение нескольких лет. Air France же готова к повышению лишь на 1%.