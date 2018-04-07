Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Медреформа в Украине: Гройсман требует отремонтировать все больницы Медреформа в Украине: Гройсман требует отремонтировать все больницы
Новости: В Иерусалиме сошел Благодатный огонь В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Новости: Украинцы завоевали две "бронзы" на чемпионате мира среди военных Украинцы завоевали две "бронзы" на чемпионате мира среди военных
Новости: Пасха 2018: 5 советов от сомелье, как выбрать кагор на Пасху Пасха 2018: 5 советов от сомелье, как выбрать кагор на Пасху
X

Саакашвили нашел работу

Михеил Саакашвили
16:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: По словам самого Саакашвили, теперь он будет читать лекции в Академии спикеров Нидерландов.

Выдворенный из Украины лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили устроился на работу в Нидерландах. Об этом одиозный политик написал на своей странице в Facebook. Новым местом работы М. Саакашвили стала академия спикеров Нидерландов. "Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они поразили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями", - написал М. Саакашвили.

3 апреля М. Саакашвили окончательно проиграл в Украине суды относительно предоставления статуса беженца. Напомним, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил М. Саакашвили украинского гражданства. С декабря прошлого года Михеил Саакашвили судился против ГМС Украины за отказ предоставить ему статус беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите. 12 февраля правоохранители задержали экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили в Киеве, в ресторане "Сулугуни", и вернули в Польшу, откуда он незаконно прибыл в Украину. Польская сторона приняла М. Саакашвили по реадмиссии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Академия спикеров Нидерландов, Европа, Михеил Саакашвили, Нидерланды, Работа, Рух нових сил.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Племянницу Скрипаля не пустили в Британию В Польше отмечено 39 нападений на украинцев в 2017 году Литва вынесет тюрьмы за пределы Вильнюса

Последние новости

Гройсман предлагает ужесточить закон о защите бизнеса от "маски-шоу" Найдена жаба, которая сражается усами Как Макгрегор автобус с бойцами UFC разгромил (Видео)
Сегодня читают
01 Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
02 Шведы презентовали уникальный грузовик будущего (Видео)
03 Квалификацию не смог подтвердить 21 судья
04 Мощь и красота: бронеавтомобиль Sisu GTP – уникальная финская защита (Видео)
05 Британские ученые назвали привычки, которые способствуют долголетию
Новости сегодня
16:06 Убойные приколы с животными, которым не повезло с фотогеничностью
15:56 Моуринью: Хотим отсрочить чемпионство "Манчестер Сити" в АПЛ
15:56 Модный дом Louis Vuitton выпустил трекер для багажа
15:44 Модель Кейт Аптон снялась в рекламе белья Yamamay
15:43 Дело Скрипаля: Посольство РФ запросило встречу с главой МИД Британии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко убежден в победе Украины Порошенко убежден в победе Украины
Новости: Гройсман рассказал, как будут финансироваться школы Гройсман рассказал, как будут финансироваться школы
Новости: СМИ: Трамп начал подготовку к допросу Мюллера Трамп начал подготовку к допросу Мюллера
Новости: Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями
Добавить комментарий
0