Саакашвили нашел работу

Выдворенный из Украины лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили устроился на работу в Нидерландах. Об этом одиозный политик написал на своей странице в Facebook. Новым местом работы М. Саакашвили стала академия спикеров Нидерландов. "Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они поразили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями", - написал М. Саакашвили.

3 апреля М. Саакашвили окончательно проиграл в Украине суды относительно предоставления статуса беженца. Напомним, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил М. Саакашвили украинского гражданства. С декабря прошлого года Михеил Саакашвили судился против ГМС Украины за отказ предоставить ему статус беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите. 12 февраля правоохранители задержали экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили в Киеве, в ресторане "Сулугуни", и вернули в Польшу, откуда он незаконно прибыл в Украину. Польская сторона приняла М. Саакашвили по реадмиссии.