Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Прогноз погоды на выходные: тепло и сухо Прогноз погоды на выходные: тепло и сухо
Новости: В Иерусалиме сошел Благодатный огонь В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Новости: "Шахтер" в гостях обыграл "Верес" "Шахтер" в гостях обыграл "Верес"
Новости: Как без вреда для здоровья выйти из Великого поста Как без вреда для здоровья выйти из Великого поста
X

Сергей Скрипаль пришел в сознание

Сергей и Юлия Скрипаль
16:42 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: news.sky.com

Новости мира: Сергей Скрипаль хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается и он больше не находится в критическом состоянии.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери, находится в сознании и может говорить. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News, ссылаясь на источники.

"Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший российский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает", - сообщила ведущая телеканала

По ее словам, теперь, когда Сергей и Юлия вменяемые, они смогут пролить свет в следствии относительно своего отравления.

Сергей Скрипаль хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается и он больше не находится в критическом состоянии, сообщили во вторник врачи в мед учреждении в Солсбери.

Ранее на прошлой неделе Скотленд-Ярд обнародовал первое официальное обращение от Юлии Скрипаль после того, как она пришла в себя после отравления в одной из больниц Великобритании.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Великобритания, Отравление Скрипаля, Сергей Скрипаль, Солсбери.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Британский маршал: РФ нарушила запрет на применение химического оружия Украинцы скупают землю в Польше Племянницу Скрипаля не пустили в Британию

Последние новости

Сногсшибательная Мэлори Вудс из шиномонтажа с идеальными формами (Фото) Неподалеку от Трускавца обнаружена карстовая воронка Ольга Фреймут посоветовала девушкам не колоть ботокс и не есть лук с зельцем
Сегодня читают
01 Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
02 Шведы презентовали уникальный грузовик будущего (Видео)
03 Квалификацию не смог подтвердить 21 судья
04 Мощь и красота: бронеавтомобиль Sisu GTP – уникальная финская защита (Видео)
05 Британские ученые назвали привычки, которые способствуют долголетию
Новости сегодня
17:38 Модель Кайли Дженнер поделилась снимком маленькой дочери
17:33 Макгрегор освобожден под залог
17:25 Смешно до слез: уморительная подборка строительных неудач
17:24 Самые волшебные и живописные места со всей планеты (Фото)
17:15 "Интер" готов потратить €20 млн на лидера "Шахтера"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко убежден в победе Украины Порошенко убежден в победе Украины
Новости: Гройсман рассказал, как будут финансироваться школы Гройсман рассказал, как будут финансироваться школы
Новости: СМИ: Трамп начал подготовку к допросу Мюллера Трамп начал подготовку к допросу Мюллера
Новости: Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями
Добавить комментарий
0