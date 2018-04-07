В Дании старая башня рухнула на библиотеку

В датском городе Вордингборг, расположенном на острове Зеландия в Балтийском море старая силосная башня в местном порту обрушилась на здание библиотеки во время неудачного сноса. Соответствующее видео опубликовали на YouTube местные жители. В пятницу, 6 апреля, специалисты взорвали башню, однако вопреки плану она рухнула на здание библиотеки. На месте происшествия дежурили полицейские и спасатели. По их данным, на месте падения обломков никто из присутствующих горожан рабочих не пострадал, пишет New York Post.