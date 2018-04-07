СМИ: Террорист из Мюнстера был психически нездоров

Водитель фургона, который сознательно совершил наезд на людей в немецком городе Мюнстер, имел суицидальные наклонности. Об этом сообщает DW со ссылкой на газету Rheinische Post.

"По данным газеты Rheinische Post, еще до трагедии было известно о суицидальных наклонностях человека, который, как предполагается, совершил нападение", - говорится в сообщении. Предполагаемый преступник - психически больной 49-летний немец, в его квартире ведется обыск, сообщили далее СМИ. Агентство dpa со ссылкой на неназванный источник также сообщило, что предполагаемым преступником был психически больной человек.

В связи с запланированной на тот же день демонстрацией курдов в центре Мюнстера в момент происшествия находилось большое число полицейских, сообщил представитель местной полиции. Демонстрация была намечена на 16.30, примерно в это же время произошел инцидент перед рестораном. Пока нет информации о том, имеется ли какая-либо связь между нападением и курдской демонстрацией, добавил представитель полиции. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уже назвал инцидент "тяжким насильственным преступлением" и выразил соболезнования близким жертв. "В эти часы мои мысли с жертвами и их близкими. Мои глубокие соболезнования всем потерявшим любимого человека", - заявил он, поблагодарив также "всех находящимся на службе сотрудникам сил правопорядка и спасательных служб".