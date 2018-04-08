Трагедия в Мюнстере: полиция не видит исламистской подоплеки

За рулем микроавтобуса, наехавшего на людей в немецком Мюнстере, находился гражданин ФРГ, который не имел ничего общего с исламистами, говорят в МВД. По данным СМИ, у водителя были психические расстройства.

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль заявил в субботу, 7 февраля, что за рулем грузового микроавтобуса, который совершил наезд на людей в центральной части города Мюнстера, находился гражданин Германии. Министр подчеркнул, что на данный момент "ничто не указывает на какое-исламистская подоплека" наезда на людей, передает DW, ссылаясь на информагенство AFP.

Ройль также скорректировал данные о погибших в результате инцидента. По его словам, трое погибших: двое людей погибли в результате наезда, а водитель застрелился внутри микроавтобуса непосредственно после совершенного нападения. Ранее сообщалось, что в результате наезда погибли три человека, а также водитель микроавтобуса. Еще около 20 человек получили травмы различных степеней тяжести, отмечали в полиции. Также ранее пресс-секретарь полиции сообщала, что шестеро травмированных находятся в критическом состоянии.

В полиции также сообщали, что проверяют информацию о двух мужчинах, которые якобы выпрыгнули из микроавтобуса перед наездом.

Об отсутствии террористической подоплеки сообщило также издание Sueddeutsche Zeitung и телеканалы WDR и NDR. По их данным, водитель грузового микроавтобуса - гражданин Германии 1969 года, который имел психические расстройства. В его квартире провели обыск.