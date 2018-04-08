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СМИ: Скрипалей могут отправить в США

США
11:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Сергея и Юлию Скрипаль могут предложить жительство в США под вымышленными именами.

Великобритания рассматривает вопрос о том, чтобы предложить бывшему агенту своих спецслужб Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, которые отравились в британском Солсбери, переехать на жительство в Соединенные Штаты под новыми именами, сообщила газета Sunday Times. По ее информации, полученной от собственных источников, британская разведслужба Ми6 обсуждает такой вариант с коллегами из ЦРУ, чтобы "избежать новых попыток убийства" Скрипалей. "Им предложат другие имена", - пишет издание.

Кроме США Скрипали могут выбрать в качестве места переселения Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Тем не менее, США, по сообщениям источников газеты, являются наиболее предпочтительным местом.

"Наиболее очевидным местом являются США, поскольку маловероятно, чтобы они были убиты именно там, где они будут находиться под новыми именами, и там будет проще будет защитить их", - утверждается в публикации. В ней говорится, что британский МИД пока никак не комментировал данную информацию.

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Новости мира, Великобритания, Жительство, Сергей Скрипаль, США, Юлия Скрипаль.
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