В Венгрии выбирают парламент

В Венгрии в воскресенье, 8 апреля, проходят парламентские выборы. Около 8,3 миллиона венгров имеют право голоса, сообщает Радио Свобода. Они будут отмечать два бюллетеня – по одномандатным округам и по партийным спискам. Всего в парламенте 199 депутатов. Граждане Венгрии за пределами страны, голосовавшие по почте, выбирают только по партийным спискам.

По данным опросов, правящая националистическая партия ФИДЕС премьер-министра Виктора Орбана может получить около 50 процентов голосов. Таким образом В. Орбан обеспечит себе третий подряд 4-летний срок на посту премьер-министра.

Кроме правящей коалиции "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" и Христианско-демократической народной партии, имеющих наибольший шанс на успех, в выборах участвуют движение "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"), объединенный блок Венгерской социалистической партии и партии "Диалог во имя Венгрии", партия "зеленых" – "Политика может быть иной" и "Демократическая коалиция" экс-премьера Ференца Дюрчаня.