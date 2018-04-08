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В Венгрии выбирают парламент

Венгерский парламент
12:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В венгерском парламенте 199 депутатов, правящая партия "ФИДЕС" имеет шанс получить около 50% голосов.

В Венгрии в воскресенье, 8 апреля, проходят парламентские выборы. Около 8,3 миллиона венгров имеют право голоса, сообщает Радио Свобода. Они будут отмечать два бюллетеня – по одномандатным округам и по партийным спискам. Всего в парламенте 199 депутатов. Граждане Венгрии за пределами страны, голосовавшие по почте, выбирают только по партийным спискам.

По данным опросов, правящая националистическая партия ФИДЕС премьер-министра Виктора Орбана может получить около 50 процентов голосов. Таким образом В. Орбан обеспечит себе третий подряд 4-летний срок на посту премьер-министра.

Кроме правящей коалиции "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" и Христианско-демократической народной партии, имеющих наибольший шанс на успех, в выборах участвуют движение "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"), объединенный блок Венгерской социалистической партии и партии "Диалог во имя Венгрии", партия "зеленых" – "Политика может быть иной" и "Демократическая коалиция" экс-премьера Ференца Дюрчаня.

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Новости мира, Будапешт, Венгрия, Выборы, Парламент, Партии.
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