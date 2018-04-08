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Борис Джонсон обозвал главу оппозиции

Борис Джонсон
13:41 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: В статье для газеты Sunday Times глава британского МИД назвал лидера лейбористов "полезным идиотом Кремля".

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал лидера Лейбористской партии и оппозиции Джереми Корбина "полезным идиотом Кремля" из-за его комментариев по поводу отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Как сообщает BBC, Б. Джонсон отметил, что лидер лейбористов наделяет московскую пропаганду ложной правдоподобностью, ставя под сомнение позицию правительства.

Отмечается, что в своей статье для Sunday Times Б. Джонсон заявил, что Кремль предпринял "циничную попытку похоронить неудобные факты под лавиной лжи и дезинформации". По его словам, Москва выдумала уже 29 теорий об отравлении Скрипалей. Как отмечает глава британского МИД единственное, что помогает Кремлю в его пропагандистском натиске – это содействие политиков из других стран. "К сожалению, я пришел к выводу, что Джереми Корбин стал частью этих усилий", -указал Б. Джонсон.

В партии лейбористов, в свою очередь, указали, что Д. Корбин неоднократно указывал на причастность России к отравлению в Солсбери (прямую или косвенную). В то же время представитель партии заявил, что Б. Джонсон "выставил себя дураком" и дискредитировал правительство, серьезно исказив информацию, полученную от экспертов химической лаборатории Портон-Дауна.

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Все по теме:

Новости мира, Sunday Times, Борис Джонсон, Великобритания, Джереми Корбин, Лейбористы, МИД.
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