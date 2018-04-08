Центр госязыка "пришел" за мэром Даугавпилса: составлен админпротокол

Мэр Даугавпилса, второго по величине города Латвии, Рихард Эйгимс повторно провалил проверку на знание государственного языка.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на портал Delfi.

"Против персоны составлен протокол административного наказания, решение будет принято в течение месяца", —ответили в Центре на запрос журналистов телеканала LTV7. Подробности случая ведомство пока что не разглашает. Не стал комментировать информацию и сам мэр Даугавпилса.

Исходя из этого издание делает выводы о неудачном результате экзамена. В начале октября прошлого года Центр госязыка уже штрафовал Рихарда Эйгимса за незнание госязыка на достаточном уровне. Политику было дано полгода на улучшение навыка.

Напомним, Даугавпилс имеет наибольшую в Латвии долю российского населения – около 53%. В 2014 году полиция безопасности Латвии проводила проверку по факту популяризации в социальных сетях идеи "Латгальской народной республики".