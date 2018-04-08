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Транспортная забастовка во Франции: Правительство будет "стоять до конца"

Транспортная забастовка во Франции
15:34 Сегодня Телеграф

Новости мира: Премьер-министр Франции Эдуар Филипп гарантирует, что правительство остается "твердым" в диалоге с профсоюзами транспортников.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявляет, что правительство готово "стоять до конца" несмотря на восстановление транспортниками общенациональной забастовки.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Figaro.

"Я слышу решимость некоторых профсоюзов, но они должны услышать мою решимость", - заявил он.

Глава правительства ссылается на общественные опросы, согласно которым 56% французов поддерживают правительство в противостоянии с профсоюзами. Еще 57% французов считают, что транспортная забастовка "не оправдала себя". "Мы знаем, что это чувствительная сфера, и французы понимают это. Именно поэтому они дают нам приказ держаться", - добавил он.

Премьер-министр говорит, что остается бескомпромиссным по трем пунктам: открытием железнодорожной сферы для конкуренции, реорганизацией компании и необходимостью уменьшения социальных гарантий фона транспортников. "Мы не вернемся к старой модели, но это не значит, что я не открыт для обсуждения деталей", - добавил он.

Напомним, с 3 апреля французские железнодорожники начали первый день массовой забастовки, которая продлится три месяца. Четыре профсоюзы призвали бастовать в течение двух дней в неделю до конца июня. Они протестуют против плана правительства реформировать национальную железнодорожную компанию SNCF. К забастовке присоединился каждый второй сотрудник государственной железнодорожной компании SNCF и три четверти машинистов поездов.

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Новости мира, Забастовка железнодорожников, Транспортная реформа, Франция, Эдуар Филипп.
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