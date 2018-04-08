В Германии предотвратили теракт на Берлинском полумарафоне

В Германии полиция задержала четырех человек, которые планировали осуществить теракт во время Берлинского полумарафона в это воскресенье, 8 апреля.

Об этом сообщает издание Die Welt.

Кроме того, при обыске в квартире одного из подозреваемых обнаружена взрывчатка.

Согласно сообщению, один из задержанных был близким знакомым Аниса Амри, который совершил теракт на рождественском ярмарке в Берлине 19 декабря 2016 года.

По данным полиции, особой опасности для участников и зрителей Берлинского полумарафона не было, поскольку организатор теракта долгое время находился под наблюдением сил безопасности.