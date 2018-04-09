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Туск возглавил рейтинг доверия среди всех политиков Польши

Дональд Туск
01:34 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Исследование рейтинга общественного доверия центр IBRiS проводил 4 апреля методом телефонного интервью, опросив с помощью компьютера до 1100 человек.

Президент Европейского совета Дональд Туск возглавил рейтинг доверия к политикам в Польше, опередив при этом президента и премьер-министра Польши Анджея Дуду и Матеуша Моравецкого, которые занимают, соответственно, второе и третье места.

Об этом говорится в данных опроса центра IBRiS для Onet.pl.

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Согласно опросу, Туску доверяют 42,8% поляков, Дуде - 36,5%, а Моравецкому - 36,5%.

В то же время, не доверяют Туску 42,7%, Моравецкому - 43,9%, а Дуде - 49,2%.

Согласно результатам исследования, наибольшее недоверие у польских граждан вызывают экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич (72,9%) и лидер правящей партии “Право и Справедливость” (PiS) Ярослав Качиньский (64,3%). Доверяют Мацеревичу и Качиньскому 15,8% и 23,2% соответственно.

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Новости мира, Дональд Туск, Евросоюз, Новости Польши, Польша, Рейтинг доверия.
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