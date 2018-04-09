В Польше растет популярность правящей партии "ПиС"

Партия Ярослава Качиньского "Право и Справедливость" (PiS) продолжает лидировать в Польше по уровню поддержки населения. Если бы выборы состоялись сейчас, то за PiS проголосовали бы 41% поляков.

Об этом говорится в результатах опроса центра Pollster, проведенного для телеканала TVP1.

Согласно сообщению, поддержка партии Качиньского за неделю выросла на 2%.

В то же время, за крупнейшую оппозиционную партию “Гражданская плафторма” (РО) готовы проголосовать сегодня 23% избирателей, что на 1% больше, чем неделю назад.

Согласно опросам, 5-процентный избирательный барьер на сегодня преодолели бы также Союз демократической левицы (SLD) — 9%, Kukiz’15 — 8%, партия “Современная” - 7%, а также Польская крестьянская партия (PSL) — 5%.

Как сообщалось ранее , по данным другого опроса, проведенного центром IBRiS для Onet.pl., лидеру правящей партии PiS Ярославу Качиньскому не доверяют 64,3% поляков, а доверяют лишь 23,2% опрошенных. С таким результатом он занял второе место по уровню недоверия среди политиков страны.