В НАТО обеспокоены модернизацией ядерного оружия РФ

Россия модернизирует ядерное оружие, НАТО необходимо усилить ядерное сдерживание, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время визита в штаб Стратегического командования ВС США (StratCom), информирует РИА “Новости”.

Как отметил председатель StratCom Джон Хайт во время приема Столтенберга, это был первый визит главы НАТО в штаб командования за последние 54 года.

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул “важность StratCom для безопасности всех стран НАТО”. Также Столтенберг заявил о “растущей проблеме распространения ядерного оружия”.

“После окончания холодной войны мы все думали, что ядерное сдерживание будет менее значимым, но сейчас мы видим, что оно на самом деле стало более важным”, — сказал он.

Кроме того, генсек НАТО рассказал о необходимости поддерживать возможности сдерживания на высоком уровне из-за роста могущества России.

“Старые ядерные государства, включая Россию, модернизируют ядерные возможности. В связи с этим необходимо, чтобы НАТО сохранило надежные и сильные возможности сдерживания и, конечно, ядерные силы являются неотъемлемой частью эффективного сдерживания для всех союзников”, — заключил Столтенберг.

Напомним, в рамках послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию были впервые продемонстрированы испытания новейшего ракетного комплекса “Сармат”. Во время выступления Путин заявил, что Россия, в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, примет на вооружение новые ядерные ракеты.