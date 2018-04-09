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Партия Орбана будет контролировать 133 мандата

Виктор Орбан
08:56 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Виктор Орбан получил конституционное большинство в новом парламенте Венгрии.

Правящая венгерская партия Фидес получила безусловную победу в выборах по мажоритарным округам и будет контролировать 2/3 голосов в парламенте.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов.

Согласно действующему избирательному законодательству, 199 депутатов венгерского парламента избираются по смешанной системе – 93 из них избирают по партийным спискам, остальные – по мажоритарной системе в 106 избирательных округах.

Партия Фидес вероятнее всего будет контролировать 133 мандата – минимальное количество голосов для изменения конституции страны.

Стоит заметить, что эту победу партии Виктору Орбану обеспечили преимущественно депутаты-мажоритарщики, а не партийное голосование. В голосовании по партийным спискам Фидес поддержали 48,51% избирателей, сообщает Центризбирком после подсчета бюллетеней с 98.5% участков.

В то же время, по мажоритарной системе кандидаты от Фидес побеждают в 91 из 106 округов. Партия власти получила победу во всех регионах страны за исключением столицы. В Будапеште партия власти взяла только 6 из 18 округов. Также альтернативные кандидаты победили в трех округах за пределами столицы.

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Новости мира, Венгрия, Виктор Орбан, Выборы в Венгрии, Парламент Венгрии, ФИДЕС.
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