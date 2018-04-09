Родственницу Скрипалей уведомили об отказе в посещении Великобритании

Посольство Великобритании в РФ официально уведомило родственницу Сергея и Юлии Скрипалей Викторию о том, что ей отказано во въезде в страну.

"Я получила уведомление, в котором причину отказа посольство объясняет тем, что Юля вроде бы не хочет меня видеть, что я до этого в Британии у Сергея Викторовича (экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля) не была, что я не работаю, не предоставила (банковский) счет (минимум на 150 тысяч рублей), а также что у меня открытая дата возврата", - сказала В.Скрипаль в субботу.

Собеседница агентства отметила, что когда была в посольстве, честно сказала, что у нее нет счета с необходимой суммой. "Девушка, которая мне в посольстве помогала с заполнением документов, сказала прислать им счет, на котором есть 300 тысяч рублей, как минимум, 150 тысяч рублей. При этом, когда я была в посольстве, они попросили прислать какой-нибудь счет Сбербанка, я им честно сказала, что у меня его нет", - сообщила В.Скрипаль.

Она добавила, что "все собрала и открыла счет в Сбербанке, а также получила доверенность от матери Сергея Скрипаля представлять ее интересы".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены у торгового центре в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила 12 марта в парламенте, сто они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Виктория Скрипаль выразила желание приехать в Великобританию навестить сестру. 5 апреля Ю.Скрипаль позвонила сестре по телефону и сообщила, что с ней "все хорошо, она скоро выписывается". Она также сказала, что ее отец чувствует себя нормально. Позднее эту информацию подтвердили в окружном госпитале Солсбери, где находятся отец и дочь.