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Упрощенный "Новичок" на дверной ручке: подробности покушения на Скрипалей

Солсбери
12:21 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: "Новичок" на дверной ручке и 4 часа до смерти: появились новые подробности отравления Скрипалей.

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", использованное для отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери, было специально разработано, чтобы время его действия занял около четырех часов, а их убийцы получили возможность бежать из Великобритании.

Об этом сообщило издание The Mail on Sunday со ссылкой на источники в службе безопасности.

По данным источников, россияне разработали "Новичок" менее мощного действия, который поглощается через кожу. Смерть после контакта с веществом должна была наступить примерно за 4 часа. Таким образом исполнителям убийства хотели оставить время на побег и помочь избежать задержания. "Новичок" обычно вводится в газовой форме и убивает своих жертв за несколько минут.

Ссылаясь на последние брифинги британских служб безопасности, издание информирует, что "Новичок" применялся в форме прозрачного геля без запаха. Его нанесли на ручку входной двери в дом Скрипаля утром 4 марта.

Издание утверждает, что российские агенты наблюдали за Скрипалем в течение двух недель и решили совершить нападение в воскресенье. Так они хотели избежать возможности того, что к двери прикоснется почтальон или кто-то другой. Если бы это произошло, ручку пришлось бы намазывать гелем еще раз, а это увеличивало бы риск обнаружения убийц.

Источники утверждают, хотя "Новичок", которым отравили Скрипалей, был менее токсичным, то, что жертвы выжили, стало большим разочарованием для Москвы.

Издание также сообщает, что Скрипали, очевидно, сотрудничают со следствием и предоставляют полиции и службам безопасности чрезвычайно важную информацию, которая может привести к выявлению виновных.

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Новости мира, Великобритания, Дело Скрипаля, Новичок, Отравление Скрипаля, Солсбери.
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