Дуда объяснил сложные отношения Польши и России

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что отношения Польши с Россией сложные в связи со Смоленской катастрофой и агрессивными действиями РФ в Украине.

Об этом он заявил в интервью РАР накануне очередной годовщины Смоленской катастрофы.

"Эти отношения (с Россией - ред.) являются сложными. С одной стороны - это дело Смоленска, возвращение обломков самолета... Но это не только вопрос Смоленской катастрофы. Это также вопрос российской агрессии в Украине, оккупации Крыма, оккупации части украинской территории", - подчеркнул польский лидер.

Дуда отметил, что в вопросе отношений с восточными соседями, США, обеспечения энергонезависимости он пытается продолжать политику президента Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском.

"Президент Качиньский пытался создавать альянсы, чтобы мы хорошо сотрудничали с соседями, с балтийскими странами и странами на юге", - отметил Дуда.

Как известно, Лех Качиньский с супругой и многочисленные представители польской политической и военной элиты, общественности (всего 96 человек) погибли в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года под Смоленском, куда направлялись на мероприятия, посвященные 70-летию Катынской трагедии.