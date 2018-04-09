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РФ планирует опубликовать переписку с Мэй

Тереза Мэй
14:45 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Переписка Генпрокуратуры и Терезы Мэй относится к временам, когда нынешний премьер-министр была главой МВД Британии.

Российская сторона опубликует переписку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, что касается времени, когда она возглавляла МВД страны. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, передает РИА Новости.

"Сегодня мы представим вам копии отдельных документов из соответствующих уголовных дел, включая материалы переписки с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с госпожой Мэй в период выполнения ею обязанностей министра внутренних дел этой страны", - сказал С. Карапетян. Он также отметил, что максимальное число отказов выдачи преступников Генпрокуратура получила в период с 2010 года по 2016 год, когда британским министром внутренних дел была Т. Мэй.

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Новости мира, Великобритания, Генпрокуратура, Переписка, Россия, Тереза Мэй.
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