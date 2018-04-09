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Еврокомиссия прокомментировала выборы в Венгрии

Евросоюз
17:03 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: В ЕК заявили, что уважают выбор венгерского народа и надеются на плодотворное сотрудничество с новым правительством.

Еврокомиссия уважает выбор венгерского народа, сделанный им на парламентских выборах, и ждет от Венгрии защиты европейских ценностей, заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Венгерский народ высказался вчера. Европейский союз - это союз демократии и ценностей. Председатель (Европейской комиссии Жан-Клод) Юнкер и комиссия считают, что защита этих ценностей и принципов являются общим долгом всех государств-членов без исключения", - сказал пресс-секретарь.

Он сообщил, что Ж.-К. Юнкер адресует поздравительное письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чья партия победила на выборах, и во вторник проведет с ним телефонный разговор по вопросам, представляющим общий интерес. Еврокомиссия готовится к совместной работе с новым венгерским правительством над предстоящими проблемами. В ответ на вопрос, не является ли венгерское голосование красноречивым отказом следовать европейской солидарности в миграционной политике, М.Схинас изложил позицию Еврокомиссии относительно миграции, предоставления убежища и реформы "дублинских правил".

"Мы, как об этом неоднократно заявляли, всегда надеялись на заключение соглашения. Нам нужно быстро такое соглашение. Предпочтительно примерно к июньскому Европейскому совету. Но (в любом случае) в политически удобное время до европейских выборов (2019 года), потому что управлять кризисом беженцев - это не одно и то же, что найти комплекс политических мер по убежищу, измененным дублинским правилам, которые позволили бы нам противостоять миграционным трудностям на постоянной основе, а не на период кризисного управления", - объяснил представитель Еврокомиссии. Он выразил надежду, что к июню удастся прийти к такому всеобщему соглашению.

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Новости мира, Венгрия, Выборы, Еврокомиссия, Евросоюз, Жан-Клод Юнкер.
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