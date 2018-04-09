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Причину Смоленской катастрофы скоро опубликуют

Смоленская катастрофа
16:45 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Технический рапорт планируют опубликовать до 10 апреля, окончательный же вывод позже.

В техническом рапорте о Смоленской катастрофе, который обнародуют в скором времени, назовут главную причину трагедии. Об этом заявил в понедельник председатель подкомиссии по вопросам расследования Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич в эфире Польского радио.

"Да, рапорт отвечает на этот вопрос (как произошла катастрофа). Главные технические вопросы представлены в этом рапорте. Мы не исключаем, что появятся какие-то доказательные материалы, которые углубят и уточнят не рассматривавшиеся до сих пор технические вопросы. Однако главная причина (катастрофы) описана исчерпывающе и убедительно", - подчеркнул А. Мацеревич.

По его словам, в техническом рапорте члены подкомиссии сосредоточились на вопросах, ставших непосредственной причиной смерти людей на борту. Ведь прошлые правительственные комиссии обращали внимание на сотни различных вопросов, кроме этого. Лидер правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский недавно сообщил, что окончательный рапорт о причинах Смоленской катастрофы не будет обнародован до 10 апреля, когда проходят мероприятия в связи с восьмой годовщиной трагедии. По его словам, полный отчет появится позднее, а сейчас будет обнародован только технический рапорт. По его оценкам, окончательный рапорт о причинах Смоленской катастрофы может появиться через год или даже позже.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился правительственный Ту-154М, на котором представители польской политической и военной элиты включая президентскую чету Леха и Марию Качиньских направлялись на мероприятия в связи с 70-й годовщиной Катынской трагедии. Погибли все 96 человек, находившихся на борту. Правительственная подкомиссия по расследованию причин Смоленской катастрофы, которая создана при Минобороны Польши, возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий она рассматривает взрыв на борту самолета, который произошел еще до столкновения с землей. В январе этого года члены комиссии сообщили, что причиной катастрофы стала серия взрывов - в крыле, слоте и центроплане самолета, что подтвердил анализ механизма удара двери о землю. 

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Новости мира, Катастрофа, Катынь, Отчет, Польша, Смоленск, Ту-154.
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