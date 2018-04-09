Полиция разгоняет экопоселение Нотр-Дам-де-Ланд

На западе Франции, в Нотр-Дам-де-Ланд, полиция начала операцию по выдворению активистов из территории, которая планировалась под аэропорт и на которой люди разбили лагерь в знак протеста против строительства. Правоохранители прибегли к силовым методам и применяли слезоточивый газ, сообщает France 24.

"Операцию проводят во исполнение судебного решения", - сообщили в полиции.

В течение нескольких лет продолжались переговоры между правительством и местным населением по строительству аэропорта, но найти вариант, который устроил бы всех, так и не удалось. В январе из госбюджета на строительство аэропорта выделили 580 млн евро, но работы отложили из-за очередного обострения противостояния и выступления активистов. По плану, аэропорт должен стать аэрохабом на западе страны и принимать 4 млн пассажиров ежегодно.