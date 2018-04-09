Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко прибыл в Германию Порошенко прибыл в Германию
Новости: Иран предостерегает США от нарушения ядерного соглашения Иран предостерегает США от нарушения ядерного соглашения
Новости: Легенда украинского футбола проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов Легенда украинского футбола проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов
Новости: Ученые нашли деревянные инструменты возрастом 90 тысяч лет Ученые нашли деревянные инструменты возрастом 90 тысяч лет
X

Выборы в Венгрии раскритиковали в ОБСЕ

Венгрия
20:56 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: В ОБСЕ отметили, что права избирателей были соблюдены, но равных возможностей для партий не было.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что на парламентских выборах в Венгрии, которые состоялись 8 апреля, не были обеспечены равные конкурентные возможности оппозиционным партиям, хотя в целом основные права граждан были соблюдены. Об этом пишет Deutsch Welle.

"Чрезмерные расходы правительства на рекламу, усилили месседжи предвыборной кампании правящей коалиции, подорвали возможности соперников конкурировать на равных", - сказал наблюдатель ОБСЕ за выборами Дуглас Вейк на пресс-конференции в Будапеште.

Он также отметил, что политической дискуссии в стране препятствовали "запугивания и ксенофобская риторика, предвзятость СМИ и непрозрачное финансирование кампании". Д. Вейк указал и на ограничения, которые имели место, при соблюдении в целом основных прав граждан. "Основные права и свободы в целом были соблюдены, но они реализовывались в неблагоприятной атмосфере....Доступ к информации, а также свобода СМИ и собраний были ограничены, в том числе недавними изменениями в законодательство", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Будапешт, Венгрия, Выборы, ОБСЕ, Парламент.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Упрощенный "Новичок" на дверной ручке: подробности покушения на Скрипалей В МИД Польши прокомментировали результаты выборов в Венгрии Родственницу Скрипалей уведомили об отказе в посещении Великобритании

Последние новости

Стали известны новые полезные свойства куркумина Гвардиола - о предстоящей дуэли против "Ливерпуля" Фотограф четыре года снимал, что происходит на лавочке в украинском дворе (Фото)
Сегодня читают
01 Отвергнуть цивилизацию: как живет первобытное племя XXI века (Видео)
02 Охотничья винтовка Bergara HMR Pro вызвала небывалый ажиотаж (Видео)
03 Телескоп Hubble обнаружил сверхгигантскую синюю звезду
04 Сын Таисии Повалий забыл слова во время выступления на "Голосе страны" (Видео)
05 Ученые сделали снимок ледяного Байкала с помощью спутника
Новости сегодня
22:15 Фотограф создал необычную серию снимков с белками на фоне традиционных атрибутов Пасхи (Фото)
22:11 Минобразования: Дипломы из ОРДЛО и Крыма недействительны
22:09 Модель Эмили Ратажковски станцевала в купальнике перед камерой (Видео)
22:08 В сети появился снимок нового электрокара Nissan
22:05 Улыбка до ушей: забавные снимки улыбающихся животных
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Жебривский: Выплату пенсий на Донбассе может делать Красный Крест Жебривский: Выплату пенсий на Донбассе может делать Красный Крест
Новости: Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс
Новости: Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло
Новости: Для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл разработали парфюм Для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл разработали парфюм
Добавить комментарий
0