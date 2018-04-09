Выборы в Венгрии раскритиковали в ОБСЕ

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что на парламентских выборах в Венгрии, которые состоялись 8 апреля, не были обеспечены равные конкурентные возможности оппозиционным партиям, хотя в целом основные права граждан были соблюдены. Об этом пишет Deutsch Welle.

"Чрезмерные расходы правительства на рекламу, усилили месседжи предвыборной кампании правящей коалиции, подорвали возможности соперников конкурировать на равных", - сказал наблюдатель ОБСЕ за выборами Дуглас Вейк на пресс-конференции в Будапеште.

Он также отметил, что политической дискуссии в стране препятствовали "запугивания и ксенофобская риторика, предвзятость СМИ и непрозрачное финансирование кампании". Д. Вейк указал и на ограничения, которые имели место, при соблюдении в целом основных прав граждан. "Основные права и свободы в целом были соблюдены, но они реализовывались в неблагоприятной атмосфере....Доступ к информации, а также свобода СМИ и собраний были ограничены, в том числе недавними изменениями в законодательство", - добавил он.