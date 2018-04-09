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Перевозчики из Украины пытались ввезти в Грецию 64 мигранта

Мигранты в Греции
21:14 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Береговая охрана задержала перевозчиков и мигрантов, когда они пытались переправиться в Италию.

В Греции возле полуострова Пелопоннес береговая охрана страны задержала 64 мигрантов и трех перевозчиков людей. "Они пытались перебраться в Италию. Контрабандисты родом из Украины", - заявил в понедельник, 9 апреля, офицер береговой охраны агентству dpa, передает DW.com. Ранее греческая государственная радиокомпания (ERA) сообщила, что мигрантов сначала небольшими группами доставили микроавтобусами из Афин в порт в городке Килини, а затем малыми лодками доставляли на яхту возле греческого побережья. За этим наблюдали рыбаки, которые и сообщили о подозрительных передвижениях береговой охране. Среди мигрантов было не менее 20 несовершеннолетних. Все они чувствуют себя хорошо и должны быть размещены в лагере для беженцев на западе Греции, сообщило государственное радио.

После закрытия "балканского маршрута" в 2016 году, тысячи мигрантов остались в Греции. Почти каждый день полиция обнаруживает небольшие группы людей, которые пытаются перебраться в другие страны Европы. Контрабандисты обещают мигрантам переправить их через участки вдоль "балканского маршрута", которые не охраняются, или же морем в Италию. По подсчетам Международной организации по миграции, в 2017 году более три тысячи человек утонули или пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море, отплывая преимущественно из Ливии в направлении Италии, а за последние четыре года количество погибших при попытке добраться к берегам Европы составляет свыше 20 тысяч.

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Новости мира, Греция, Мигранты, Пелопоннес, Перевозчики, Украина.
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