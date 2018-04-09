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Уровень безработицы в Польше упал до 6,6%

Варшава
22:23 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Министерство труда Польши отмечает, что подобный уровень наблюдался в начале 90-х, пик безработицы пришелся на 2000-е.

Безработица в Польше упала до рекордно низкой отметки - 6,6%, до уровня 1991 года. Об этом сообщило министерство труда и социальной политики Польши.

"В марте уровень безработицы составлял 6,6%, что на 0,2% ниже, чем в феврале", - говорится в сообщении. Отмечается, что снижение уровня безработицы состоялось во всех без исключения воеводствах страны.

По данным министерства, на конец марта безработными в Польше были почти 1,1 млн человек, что более чем на 33 тыс. меньше, чем в феврале. В то же время, в управлениях труда по всей Польше зарегистрировано 147 тыс. вакансий, что на 17 тыс. больше, чем в феврале. По сравнению с мартом 2017 года количество безработных в Польше снизилось более, чем на 230 000 тысяч. В Польше самый высокий уровень безработицы наблюдался в начале 2000-х годов - более 20%. В декабре 1991 года он составлял 6,6%.

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Новости мира, Безработица, Министерство труда, Польша, Снижение, Уровень.
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