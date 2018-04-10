https://telegraf.com.ua/files/2018/04/00_main7-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4002528-turisticheskiy-avtobus-v-malte-stolknulsya-s-vetvyami-dvoe-pogibshih.html
Туристический автобус в Мальте столкнулся с ветвями: двое погибших
Новости мира: Погибшими оказались 62-ух летний житель Бельгии и 37 летняя гражданка Испании.
Двое туристов погибли и еще шестеро находятся в тяжелом состоянии в результате столкновения экскурсионного автобуса с ветвями деревьев на Мальте.
Об этом сообщает Reuters.
«Авария случилась в городе Зуррик, что в 16 км от столицы страны Валетты, на популярном среди туристов маршруте. Ветви, возможно, находились несколько ниже, чем обычно из-за повреждения вследствие сильных ветров накануне», - говорится в материале.
Все пострадавшие находились на втором, открытом ярусе автобуса.
«Для безопасной эвакуации раненых спасателям пришлось использовать подъемные краны», - утверждает Reuters.
В материале уточняется, что среди пострадавших были двое детей возрастом шести и восьми лет.
Telegraf.com.ua