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Туристический автобус в Мальте столкнулся с ветвями: двое погибших

Место происшествия
03:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Погибшими оказались 62-ух летний житель Бельгии и 37 летняя гражданка Испании.

Двое туристов погибли и еще шестеро находятся в тяжелом состоянии в результате столкновения экскурсионного автобуса с ветвями деревьев на Мальте.

Об этом сообщает Reuters.

«Авария случилась в городе Зуррик, что в 16 км от столицы страны Валетты, на популярном среди туристов маршруте. Ветви, возможно, находились несколько ниже, чем обычно из-за повреждения вследствие сильных ветров накануне», - говорится в материале.

Все пострадавшие находились на втором, открытом ярусе автобуса.

«Для безопасной эвакуации раненых спасателям пришлось использовать подъемные краны», - утверждает Reuters.

В материале уточняется, что среди пострадавших были двое детей возрастом шести и восьми лет.

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Новости мира, Авария, Зуррик, Мальта, Туристы.
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