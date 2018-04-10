Туристический автобус в Мальте столкнулся с ветвями: двое погибших

Двое туристов погибли и еще шестеро находятся в тяжелом состоянии в результате столкновения экскурсионного автобуса с ветвями деревьев на Мальте.

Об этом сообщает Reuters.

«Авария случилась в городе Зуррик, что в 16 км от столицы страны Валетты, на популярном среди туристов маршруте. Ветви, возможно, находились несколько ниже, чем обычно из-за повреждения вследствие сильных ветров накануне», - говорится в материале.

Все пострадавшие находились на втором, открытом ярусе автобуса.

«Для безопасной эвакуации раненых спасателям пришлось использовать подъемные краны», - утверждает Reuters.

В материале уточняется, что среди пострадавших были двое детей возрастом шести и восьми лет.