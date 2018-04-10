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Британия и Франция РФ в химической атаке в Сирии

Совбез ООН
07:21 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости мира: Постпред Великобритании назвала сочувствия России жителям Сирии "крокодильими слезами".

Постоянные представители Франции и Великобритании при ООН Франсуа Делатр и Карен Пирс на экстренном заседании Совбеза ООН возложили ответственность за недавнюю химическую атаку в сирийском городе Дума на партнеров Сирии Россию и Иран.

"Военные силы России как наземные, так и воздушные, находятся в Восточной Гуте. И в недавней химической атаке в Думе Россия приняла непосредственное участие", - сказал Делатр.

Он напомнил, что совместный механизм расследования ООН и ОЗХО ранее уже обнаружил применение зарина и хлора "как минимум в четырех случаях".

"Великобритания поддерживает заявления представителей Франции и США, что ответственность за кровавые события и использование химического оружия лежит на партнерах Сирии в России и Иране. Россия, в частности в рамках ООН, пытается совершить раскол запада и востока, позиционируя себя как жертву", - сказала Пирс.

Также постпред Великобритании назвала сочувствия России жителям Сирии "крокодильими слезами".

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Новости мира, Великобритания, Дума, ОЗХО, ООН, Сирия, Совбез ООН, Франция, Химическая атака.
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