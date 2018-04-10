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Директор больницы в Солсбери рассказала, как лечили Скрипалей

Больница в Солсбери
12:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Директор окружной больницы Солсбери рассказала, что у Скрипалей лечили симптомы отравления нервнопаралитическим веществом.

Экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в окружной больнице в Солсбери лечили от симптомов отравления нервнопаралитическим отравляющим веществом, заявила директор медучреждения Кристин Бланшард.

"Хотя я не буду вдаваться в подробности лечения, которое мы проводим, я скажу, что отравляющие вещества нервнопаралитического действия работают, присоединяясь к определенному ферменту в организме, который затем препятствует правильной работе нервов. Это приводит к таким симптомам, как тошнота, галлюцинации и путаница сознания", - сказала К.Бланшард, чьи слова цитирует Национальная служба здравоохранения Англии.

По ее словам, первоначально работа врачей заключалась в стабилизации состояния пациентов - поддержке дыхания и циркуляции крови. "После этого нам необходимо было использовать различные лекарства для поддержки пациентов, пока они не смогут создать большее количество ферментов, чтобы заменить пострадавшие от отравления",- заявила К.Бланшард.

"Мы также использовали специальные методы дезактивации для удаления остаточных токсинов",- добавила она.

Состояние экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля позволяет надеяться на его выписку из окружной больницы Солсбери, заявила во вторник замдиректора учреждения Кристин Бланшард.

"Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия (его дочь - ред), надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу со временем", - заявила К.Бланшард, чьи слова цитирует Национальная служба здравоохранения Англии.

К.Бланшард также подтвердила, что Ю.Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери после отравления нервнопаралитическим веществом, но ее лечение пока не закончено.

"В настоящее время Юлия выписана из окружной больницы Солсбери. Юлия попросила о сохранении конфиденциальности у средств массовой информации, и я хочу повторить эту просьбу. Я также хочу воспользоваться возможностью пожелать Юлии всего хорошего. Это не конец ее лечения, но знаменует собой большую веху в нем", - заявила директор больницы К.Бланшард.

К.Бланшард добавила, что пациенты реагировали "исключительно хорошо" на применяемое лечение, но "оба находятся на разных стадиях выздоровления".

Ранее во вторник стало известно, что Ю.Скрипаль выписана из окружной больницы Солсбери, а ее отец Сергей Скрипаль имеет все шансы со временем также покинуть медучреждение.

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Новости мира, Больница в Солсбери, Великобритания, Дело Скрипаля, Отравление Скрипалей, Солсбери.
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