Орбан о правительстве Венгрии: Придет много новых людей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о запланированных существенных изменениях в составе венгерского правительства.

Об этом он заявил на первой большой пресс-конференции по итогам парламентских выборов 8 апреля, сообщает Index.hu.

Орбан сообщил, что правительство будет сформировано за 3-4 недели. Он предупредил, что состав правительства существенно изменится.

"Придет много новых людей, изменится структура правительства", - заявил венгерский премьер.

Орбан также отметил, что результаты выборов, по которым правящая партия "Фидес" получила конституционное большинство, дают мощный мандат для продвижения закона "Стоп Сорос" в парламенте. Закон наделяет министра внутренних дел полномочиями запрещать неправительственные организации, которые поддерживают миграцию

Как сообщалось, правящая венгерская партия "Фидес" одержала убедительную победу на парламентских выборах в Венгрии и получит контроль над 2/3 голосов в парламенте.

В ОБСЕ раскритиковали выборы в Венгрии из-за нехватки справедливой конкуренции для оппозиционных партий, хотя в целом фундаментальные права на выборах были соблюдены.