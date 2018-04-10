"Нафтогаз": Северный поток 2 стремительно теряет "кудри ягненка"

В компании надеются, что "новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться относительно предложенных поправок к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом".

Об этом говорится в Facebook "Нафтогаза".

"Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте Северный поток-2. Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита территорией Украины", - отмечает НАК.

"Северный поток 2 перестают называть сугубо коммерческим делом даже его традиционные сторонники. Он стремительно теряет кудри ягненка, из-под которых проступает его истинная сущность: геополитическое оружие Кремля, направленное против Европы", - подчеркивают в "Нафтогазе".

Как сообщал Укринформ, канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко заявила, что Украина не должна потерять статус транзитера при реализации проекта Nord Stream 2, часть газа должна транспортироваться по ее территории.

"Мы разговаривали об этом и, конечно, приняли к сведению мнение Президента Украины по этому вопросу. И мы говорили также с Президентом России относительно ситуации с Nord Stream 2 и выразили обеспокоенность Украины. Конечно, речь идет о том, что все равно часть газа будет идти через украинскую территорию. То есть транзит через территорию Украины остается важным", - сказала Меркель.