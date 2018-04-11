Экс-министр обороны Польши: Запад утратил доверие к России

России не удается испугать ни НАТО, ни Евросоюз, ни западные страны своим давлением, тем более, что страна утратила доверие, так как показала свое пренебрежение к международному праву, сделала превентивную войну инструментом своей политики.

Об этом в интервью RFI сказал экс-министр обороны Польши, действующий участник Североатлантического совета НАТО Януш Онышкевич.

«Даже президент Путин уже начинает понимать, что ни НАТО, ни Евросоюз, ни западные страны нельзя просто испугать давлением, получить уступки… Проблема в наших отношениях с Россией такая, что, во-первых, вообще нет никакого доверия с нашей стороны. Россия просто показала, что не считает международное право обязательным к исполнению, показала, что превентивная война - это возможно, это находится среди инструментов российской политики», - сказал Онышкевич.

По его словам, примером превентивной войны стали события в Грузии и Украине.

«Мы уже имели пример превентивной войны в 2008 году в Грузии. Когда была эта война, все смотрели на то, что происходит в Южной Осетии, но никто не смотрел на то, что происходит в Абхазии», - сказал Онышкевич.

По его мнению, ситуация с Абхазией была «совсем другим делом», поскольку там ничего не происходило.

«Россияне говорили: „ничего не происходило, но могло происходить“, „если что-то опасное может происходить, то мы имеем право на интервенцию“. Вот это очень опасная концепция. И то же самое произошло потом в Крыму», - уверен Онышкевич.

«Либо угрозы, либо давайте сделаем вид, что все прошло и вернемся к просто бизнесу с Западом. Но так не получится, мы не можем позволить себе прежние ошибки», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США обнародовало 6 апреля новый пакет санкций, в который были включены 7 российских олигархов, 17 представителей российской государственной власти, а также 14 организаций и компаний. Самые богатые россияне из-за введенных 6 апреля санкций потеряли в целом около 16 млрд долларов в течение дня.