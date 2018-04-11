Макрон рассказал о следующих шагах Франции в Сирии

Любые удары по территории Сирии будут направлены на объекты, связанные с химическим оружием.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает AFP.

«Любые наши удары по территории Сирии будут направлены на объекты, связанные с химическим оружием», - заявил Макрон.

Он также указал, что Франция не хочет эскалации ситуации и указал на проведение консультаций с США и Великобританией.

«В этом контексте мы продолжим обмен технической и стратегической информацией с нашими партнерами, в частности с Великобританией и Америкой, и в ближайшие дни мы объявим о нашем решении», - отметил президент.

Как известно, во вторник президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудили реакцию на применение химического оружия в Сирии со стороны режима Асада, который продолжает военную активность при поддержке РФ и Ирана.