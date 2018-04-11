Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину
Новости: Дело Скрипаля: НАТО заявляет, что ни одна из версий РФ не основана на фактах Дело Скрипаля: НАТО заявляет, что ни одна из версий РФ не основана на фактах
Новости: "Рома" сотворила чудо, отыграв три мяча и выбив "Барселону" из ЛЧ "Рома" сотворила чудо, отыграв три мяча и выбив "Барселону" из ЛЧ
Новости: Посетители "Всемирного научного фестиваля" вживую увидели рождение черепахи Посетители "Всемирного научного фестиваля" увидели рождение черепахи
X

Макрон рассказал о следующих шагах Франции в Сирии

Эммануэль Макрон
06:20 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Удары Франции в Сирии будут направлены на объекты химического оружия.

Любые удары по территории Сирии будут направлены на объекты, связанные с химическим оружием.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает AFP.

Совбез ООН не поддержал вариант резолюции РФ по Сирии
Совбез ООН не поддержал вариант резолюции РФ по СирииЧитать полностью

«Любые наши удары по территории Сирии будут направлены на объекты, связанные с химическим оружием», - заявил Макрон.

Он также указал, что Франция не хочет эскалации ситуации и указал на проведение консультаций с США и Великобританией.

«В этом контексте мы продолжим обмен технической и стратегической информацией с нашими партнерами, в частности с Великобританией и Америкой, и в ближайшие дни мы объявим о нашем решении», - отметил президент.

Как известно, во вторник президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудили реакцию на применение химического оружия в Сирии со стороны режима Асада, который продолжает военную активность при поддержке РФ и Ирана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Башар Асад, Война в Сирии, Восточная Гута, Дамаск, Новости Сирии, Новости Франции, ООН, Сирия, Совбез ООН, Франция, Химатака, Химическая атака, Эммануэль Макрон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Отравление в Солсбери: Юлию Скрипаль выписывают из больницы Смоленская катастрофа: в Польше откроют памятник погибшим Россию обвинили в химической атаке в Сирии

Последние новости

Disney и Pixar объявили дату выхода "Истории игрушек 4" Алонсо: "Макларен" опередит "Торо Россо" в чемпионате Военная техника: на что способны 30-тонные американские гусеничные амфибии (Видео)
Сегодня читают
01 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
02 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
03 Линарес - о предстоящем бое с Ломаченко
04 МАЗ представил великолепные новинки на выставке в Киеве (Видео)
05 У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин
Новости сегодня
06:48 Президент Венесуэлы отказался принять участие в Саммите Америк
06:43 Завораживающие снимки обычных вещей, какими их мало кто видел (Фото)
06:41 Начните день с улыбки: свежие анекдоты 11 апреля
06:39 Цукерберг: Мы слишком медленно реагировали на российских ботов
06:34 Франция приложит все усилия, по закрытию так называемого "представительства ДНР"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ВБ назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов ВБ назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов
Новости: "Нафтогаз": Северный поток 2 стремительно теряет "кудри ягненка" "Нафтогаз" дал оценку словам Меркель о "Северном потоке 2"
Новости: У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин
Новости: Дома будущего: интересные идеи инновационных домов (Фото) Дома будущего: интересные идеи инновационных домов (Фото)
Добавить комментарий
0