Великобритания в ООН назвала вето РФ "шагом против человечества"

Как сообщает 112, постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совбеза ООН осудила наложение вето Россией на предложение провести новое расследование по использованию химического оружия в Сирии.

"Сегодняшние российские действия нарушают правила и полномочия Совета Безопасности и более широко - ООН. Это шаг против международного сообщества и безопасности, а также против человечества", - сказала она.

Пирс акцентировала внимание на том, что Россия не имеет мандата на проведение расследования в Сирии, поэтому ее версиям по поводу химатаки нельзя верить.

Напомним, на сегодняшнем заседании Совбеза ООН, посвященному недавней химической атаке в Сирии, Россия наложила вето на проект резолюции США, который предлагал провести новое расследование по использованию химического оружия в Сирии.