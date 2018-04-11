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Франция и Саудовская Аравия договорились о проектах на €14,5 млрд

Мухаммед бин Салман Аль Сауд и Эмманюэль Макрон
05:21 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Договоренности были достигнуты во время визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда к Франции.

Компании Франции и Саудовской Аравии подписали 19 меморандумов о взаимопонимании на более 14,5 млрд евро, среди них – о строительстве в Саудовской Аравии нефтехимического комплекса, сообщает franceinfo.

«Одна из важнейших соглашений касается французской Total и саудовской Saudi Aramco, которые намерены совместно построить нефтехимический комплекс в Саудовской Аравии», - сообщило издание.

Другие договоренности касаются также сфер туризма, культуры, здравоохранения, сельского хозяйства и других.

В Елисейском дворце после встречи Салмана Аль Сауда с Макроном, сообщили, что в конце года французский президент посетит Саудовскую Аравию для подписания соглашений по достигнутым договоренностям.

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Новости мира, Мухаммед бин Салман Аль Сауд, Саудовская Аравия, Франция, Эмманюэль Макрон.
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