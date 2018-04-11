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Дочь Скрипаля перевели в больницу на военной базе

Больница в Солсбери
09:16 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Юлию Скрипаль под охраной доставили в больницу на военной базе в Британии.

Британские власти переместила дочь экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлию с госпиталя в Солсбери в больницу на территории военной базы.

Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на источник.

"Она находится на военной базе для ее защиты и наблюдения за состоянием здоровья", - сообщил собеседник издания.

Газета отмечает, что в понедельник, когда ее выписали из больницы в Солсбери, Юлия Скрипаль была под вооруженной охраной, чтобы предотвратить еще одну попытку убийства.

Между тем посольство России в Лондоне обвинило британское правительство в "похищении" российских граждан. Дипломаты сообщили в социальных сетях: "Тайное переселения госпожи и господина Скрипалей, лишенных контакта со своей семьей, будет считается похищением".

Напомним, Юлию Скрипаль вместе с отцом нашли без сознания в британском городке Солсбери 4 марта. Великобритания утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", изготовленным в России.

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Новости мира, Британские власти, Великобритания, Дело Скрипаля, Отравление Скрипалей, Россия, РФ, Юлия Скрипаль.
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