Земан намерен сформировать правительство с коммунистов и праворадикалов

Президент Чехии Милош Земан посоветовал исполняющему обязанности премьера Андрею Бабишу договориться о формировании нового правительства с двумя крайними партиями - коммунистической KSCM и праворадикальной SPD.

Как сообщает Euractiv, Земан дал такую рекомендацию после того, как провалились коалиционные переговоры между движением ANO Бабиша и социал-демократами.

"Президент рекомендовал мне продолжить переговоры с KSCM и SPD", - сказал Бабиш журналистам после встречи с Земаном во вторник.

Партия Бабиша ANO выиграла выборы в октябре, но до сих пор не получила достаточной поддержки в голосовании парламента за доверие к его правительству. Переговоры с социал-демократами, которые возглавляли предыдущее чешское правительство, провалились на прошлой неделе из-за неспособности договориться о министерских портфелях.

Ряд политических партий отказались вступать в коалиционные переговоры с ANO из-за обвинение Бабиша в мошенничестве со средствами ЕС и сотрудничества с коммунистическими спецслужбами. Он все обвинения отрицает.

И коммунисты, и правые являються достаточно проблематичными союзниками, поскольку коммунисты хотят, чтобы Чехия вышла из НАТО, а SPD призывала страну выйти из ЕС, настаивая на референдуме, подобном Brexit-голосованию.

Бабиш сообщил, что руководство ANO обсудит рекомендации президента в четверг, чтобы решить, как действовать.