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СМИ: саммит Украина-ЕС состоится в июле

Украина - ЕС
09:46 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Facebook

Новости мира: Корреспондент в Брюсселе сообщает, что следующий саммит Украина-ЕС состоится в июле в Брюсселе.

Следующий саммит Украина-ЕС, вероятно, состоится в середине июля в Брюсселе.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Джозвяк.

"Вполне вероятно, что следующий саммит Украина-ЕС состоится в Брюсселе в середине июля", - написал журналист.

 

Предыдущий девятнадцатый саммит Украина-ЕС состоялся в середине июля прошлого года в Киеве. Он завершился без одобрения итогового заявления или совместной декларации.

Киев настаивал, чтобы в совместном заявлении была ссылка на фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации о признании Евросоюзом европейских стремлений Украины.

ЕС оказался категорически против. Нидерланды потребовали добавить в текст новые ограничения европейской мечты Украины. Гаагу поддержали еще несколько государств, и в конечном итоге переговоры просто разорвали.

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Новости мира, Брюссель, ЕС, Саммит, Саммит Украины-ЕС, Украина.
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