СМИ: саммит Украина-ЕС состоится в июле
Новости мира: Корреспондент в Брюсселе сообщает, что следующий саммит Украина-ЕС состоится в июле в Брюсселе.
Следующий саммит Украина-ЕС, вероятно, состоится в середине июля в Брюсселе.
Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Джозвяк.
"Вполне вероятно, что следующий саммит Украина-ЕС состоится в Брюсселе в середине июля", - написал журналист.
It is likely that the next EU-#Ukraine summit will take place in Brussels in mid July.
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 апреля 2018 г.
Предыдущий девятнадцатый саммит Украина-ЕС состоялся в середине июля прошлого года в Киеве. Он завершился без одобрения итогового заявления или совместной декларации.
Киев настаивал, чтобы в совместном заявлении была ссылка на фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации о признании Евросоюзом европейских стремлений Украины.
ЕС оказался категорически против. Нидерланды потребовали добавить в текст новые ограничения европейской мечты Украины. Гаагу поддержали еще несколько государств, и в конечном итоге переговоры просто разорвали.