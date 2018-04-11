Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Масштабная проверка: какие ТРЦ в Украине признаны небезопасными Масштабная проверка: какие ТРЦ в Украине признаны небезопасными
Новости: В Алжире разбился военный самолет с 200 людьми на борту В Алжире разбился военный самолет с 200 людьми на борту
Новости: "Днепр" - "Химик": анонс второго полуфинала чемпионата Украины "Днепр" - "Химик": анонс второго полуфинала чемпионата Украины
Новости: "Темная зона" в Гренландии несет собой угрозу для человечества "Темная зона" в Гренландии несет собой угрозу для человечества
X

Ирландский вопрос: Туск отмечает риски после Brexit

Дональд Туск
12:34 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Президент Европейского совета считает, что выход Великобритании из ЕС несет риск для ирландского вопроса.

Выход Великобритании из ЕС несет риск для мирного Соглашения страстной пятницы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск, передает Рolitico.

"Я считаю, что выход Великобритании из ЕС - один из самых печальных моментов в европейской истории 21-го века", - заявил президент Европейского совета.

Также он процитировал слова ирландского писателя Джеймса Джойса: "Если Ирландия хочет стать новой Ирландией, она должна сначала стать европейской".

"Я вспоминаю эти слова, потому что они могут быть применены ко всем другим европейским народам, тем более сейчас, во времена выхода Великобритании из ЕС, когда европейская энтропия снова начинает конкурировать с европейской гравитацией", - добавил Туск.

По его словам, ирландский вопрос, а также конфликты на Балканах и напряженность в отношениях между Турцией и ЕС создают потенциал для конфликтов.

"Везде, куда посмотрю, я вижу этот опасный потенциал для конфликта", - сказал он.

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд также отмечает возможную "катастрофу" в ирландском вопросе, передает Reuters.

"Худшим результатом Соглашения страстной пятницы было бы отсутствие решения между ЕС и Великобританией, что стало бы катастрофой для ситуации в Ирландии", - сказал он.

Хэммонд не уточнил, имел ли он в виду конкретно решение ирландского пограничного вопроса или комплексное соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Напомним, ЕС предлагает оставить Северную Ирландию в таможенном союзе после Brexit. Северная Ирландия - единственная часть Британии, у которой после Brexit будет общая граница с государством-членом ЕС - Республикой Ирландия.

В британском правительстве сегодня также заявили, что намерены избежать "жесткой границы" после выхода из ЕС.

Контроль над иммиграцией, а также ограничение свободного передвижения из стран ЕС были среди главных вопросов в кампании референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Brexit, Великобритания, Дональд Туск, ЕС, Ирландия, Республика Ирландия, Северная Ирландия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Дочь Скрипаля перевели в больницу на военной базе Евроконтроль предупреждает о возможном авиаударе по Сирии Дело Скрипаля: НАТО заявляет, что ни одна из версий РФ не основана на фактах

Последние новости

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча Улыбка до ушей: забавные снимки собак, которые не сдерживают свои эмоции Марио Балотелли может переехать в США
Сегодня читают
01 Гройсман собирает Кабмин
02 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
03 Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
04 Военная техника: на что способны 30-тонные американские гусеничные амфибии (Видео)
05 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
Новости сегодня
13:24 "Вражда": Розамунд Пайк войдет в роль принцессы Дианы
13:22 Свитолина не поможет сборной в матче против Канады в Кубке Федерации
13:20 Жизнеутверждающие снимки из жизни королевы Елизаветы II (Фото)
13:16 В Припяти задержали двух иностранных "туристов"
13:12 Иньеста: Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Новости: В Украине впервые с 2014 года снизились демократические показатели В Украине снизились демократические показатели
Новости: Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана
Новости: NASA приступило к сборке нового марсохода NASA приступило к сборке нового марсохода
Добавить комментарий
0