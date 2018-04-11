Ирландский вопрос: Туск отмечает риски после Brexit

Выход Великобритании из ЕС несет риск для мирного Соглашения страстной пятницы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск, передает Рolitico.

"Я считаю, что выход Великобритании из ЕС - один из самых печальных моментов в европейской истории 21-го века", - заявил президент Европейского совета.

Также он процитировал слова ирландского писателя Джеймса Джойса: "Если Ирландия хочет стать новой Ирландией, она должна сначала стать европейской".

"Я вспоминаю эти слова, потому что они могут быть применены ко всем другим европейским народам, тем более сейчас, во времена выхода Великобритании из ЕС, когда европейская энтропия снова начинает конкурировать с европейской гравитацией", - добавил Туск.

По его словам, ирландский вопрос, а также конфликты на Балканах и напряженность в отношениях между Турцией и ЕС создают потенциал для конфликтов.

"Везде, куда посмотрю, я вижу этот опасный потенциал для конфликта", - сказал он.

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд также отмечает возможную "катастрофу" в ирландском вопросе, передает Reuters.

"Худшим результатом Соглашения страстной пятницы было бы отсутствие решения между ЕС и Великобританией, что стало бы катастрофой для ситуации в Ирландии", - сказал он.

Хэммонд не уточнил, имел ли он в виду конкретно решение ирландского пограничного вопроса или комплексное соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Напомним, ЕС предлагает оставить Северную Ирландию в таможенном союзе после Brexit. Северная Ирландия - единственная часть Британии, у которой после Brexit будет общая граница с государством-членом ЕС - Республикой Ирландия.

В британском правительстве сегодня также заявили, что намерены избежать "жесткой границы" после выхода из ЕС.

Контроль над иммиграцией, а также ограничение свободного передвижения из стран ЕС были среди главных вопросов в кампании референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году.