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Смоленская катастрофа: самолет уничтожили два взрыва

Смоленская катастрофа
16:12 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Новый отчет о Смоленской катастрофе открывает факт, что самолет Леха Качиньского уничтожили два взрыва.

Самолет с президентом Польши Лехом Качиньским на борту, который разбился в России в 2010 году, был уничтожен в результате по меньшей мере двух взрывов.

Об этом свидетельствует технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который представили в среду в Польше, сообщает Onet.Wiadomosci.

"У нас есть доказательства, которые ранее не использовались", - сообщил во время презентации председатель подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич.

По его словам, подкомиссия нашла около 150 прямых свидетелей. Тысячи фотографий и видеозаписей позволили осуществить реконструкцию обломков самолета.

В докладе, в частности, говорится, что самолет был уничтожен в воздухе. Его разрушили по меньшей мере два взрыва. Положение тел на земле четко указывает на то, что они начали выпадать из самолета, прежде чем тот упал на землю.

Согласно отчету, такие разрушения самолета могли возникнуть только в результате взрыва.

Эксперт подкомиссии Фрэнк Тейлор заявил, что во время своего расследования "россияне не учитывали ряд важных аспектов анализа аварии, в первую очередь они не проводили реконструкцию события". "Это не была классическая катастрофа", - добавил Тейлор.

Предварительный отчет расследования катастрофы от 2011 года, который осуществила подкомиссия во главе с Ежи Миллером, признали недействительным. Тогда подкомиссия пришла к выводу, что самолет разбился, потому что пошел на контролируемое снижение с землей. Мацеревич назвал отчет основанным на фальшивых материалах и политическом давлении.

Технический отчет уже был представлен семьям жертв погибших, а сегодня его отправили в прокуратуру.

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Новости мира, Антони Мацеревич, Лех Качиньский, Падение самолета, Польша, Самолет с президентом Польши, Смоленская катастрофа.
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