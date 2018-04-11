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Истребитель во Франции сбросил учебную бомбу на завод
17:11 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Новости мира: Во Франции истребитель случайно сбросил муляж бомбы на завод, двое пострадавших.
Во Франции в рамках учений истребитель Mirage 2000 случайно сбросил муляж бомбы на завод в департаменте Луаре.
Об этом сообщает издание 24matins.
Инцидент произошел еще во вторник во второй половине дня.
Истребитель поднялся с базы в Нанси и потерял учебную бомбу над заводом в муниципалитете Ноген-сюр-Верниссон.
Хотя бомба была ненастоящая и риска взрыва не было, она смогла нанести вполне реальные травмы двум людям.
Кроме того, падение "бомбы" вызвало панику и на заводе, на территорию которого она упала. Работников завода эвакуировали, а на место происшествия вызвали пожарных.
Учебную бомбу планировали сбросить на полигоне в районе Реймса.
Telegraf.com.ua