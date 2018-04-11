Истребитель во Франции сбросил учебную бомбу на завод

Во Франции в рамках учений истребитель Mirage 2000 случайно сбросил муляж бомбы на завод в департаменте Луаре.

Об этом сообщает издание 24matins.

Инцидент произошел еще во вторник во второй половине дня.

Истребитель поднялся с базы в Нанси и потерял учебную бомбу над заводом в муниципалитете Ноген-сюр-Верниссон.

Хотя бомба была ненастоящая и риска взрыва не было, она смогла нанести вполне реальные травмы двум людям.

Кроме того, падение "бомбы" вызвало панику и на заводе, на территорию которого она упала. Работников завода эвакуировали, а на место происшествия вызвали пожарных.

Учебную бомбу планировали сбросить на полигоне в районе Реймса.