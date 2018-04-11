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Совет Европы: Защиту прав человека нужно улучшить

Совет Европы
20:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: На конференции Совета Европы, которая проходит в Дании, обсуждается реформа Конвенции о защите прав человека.

Руководство Совета Европы и его институтов, представители 47 стран-членов собрались в Дании на конференцию, целью которой является реформа системы Конвенции о защите прав человека а также увеличение ее эффективности. Тема встречи: "Продолжение реформы Европейской системы защиты прав человека - лучший баланс, улучшенная защита", сообщает пресс-служба СЕ.

"Дания определила реформу системы Конвенции ключевой во время нашего председательства. Мы это сделали, поскольку стремимся улучшить систему Конвенции и принять необходимые меры для обеспечения ее постоянной релевантности и эффективного функционирования", - сказал сегодня на открытии встречи министр юстиции Дании Сорен Поульсен.

По его словам, во время встречи в Копенгагене, которая продлится до 13 апреля, есть "намерение достичь согласия между всеми 47 странами-членами относительно значительного пакета реформ, которые обеспечат будущую конвенционную систему, которая является эффективной, ориентированной и сбалансированной для блага всех европейцев".

В конференции принимают участие Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, президент Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонди и президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти.

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Новости мира, Дания, Конвенция, Конференция, Права человека, Совет Европы.
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