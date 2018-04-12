Юлия Скрипаль отказалась общаться с родными и СМИ

Юлия Скрипаль просит двоюродную сестру Викторию не приезжать к ней или пытаться связаться, говорится в заявлении Ю. Скрипаль, которое распространил в среду Скотленд-ярд.

"Я благодарю Викторию за ее заботу о нас, но прошу не приезжать ко мне, или пытаться связаться со мной в настоящий момент",- говорится в заявлении.

"Ее (В. Скрипаль) заявления и утверждения не совпадают с моими и моего отца",- считает Ю. Скрипаль.

Она также заявила, что в настоящий момент не готова к общению с прессой, но рассчитывает, что момент для этого настанет.

"До этого момента, я подчеркиваю, что никто не вправе говорить за меня или моего отца, кроме нас самих",- подчеркнула она.