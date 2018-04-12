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Юлия Скрипаль отказалась общаться с родными и СМИ
02:50 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости мира: Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля заявила, что пока не собирается обращаться за консульской помощью к России и просит прессу и родных не тревожить их с отцом.
Юлия Скрипаль просит двоюродную сестру Викторию не приезжать к ней или пытаться связаться, говорится в заявлении Ю. Скрипаль, которое распространил в среду Скотленд-ярд.
"Я благодарю Викторию за ее заботу о нас, но прошу не приезжать ко мне, или пытаться связаться со мной в настоящий момент",- говорится в заявлении.
"Ее (В. Скрипаль) заявления и утверждения не совпадают с моими и моего отца",- считает Ю. Скрипаль.
Она также заявила, что в настоящий момент не готова к общению с прессой, но рассчитывает, что момент для этого настанет.
"До этого момента, я подчеркиваю, что никто не вправе говорить за меня или моего отца, кроме нас самих",- подчеркнула она.
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