Эстонская полиция: Нет смысла надеяться на потепление отношений с РФ

Новым направлением политики России, направленной на раскол общества в Эстонии, является усиленное внимание к проживающей в стране русской молодежи, говорится в обнародованном в четверг отчете полиции безопасности (КАПО) о деятельности в 2017 году.

Как отмечается в ежегоднике, русским молодым людям пытаются помешать интегрироваться в культурно-ценностное пространство Эстонии, из них пытаются создать подрастающее поколение людей, ориентированных на проведение кремлевской политики раскола, их вербуют в ряды спецслужб России.

"Работа многочисленных российских учреждений по привлечению русскоговорящей молодежи в политику раскола ясно свидетельствует, что нет особенного смысла надеяться на потепление межгосударственных отношений в ближайшие годы и уменьшение оказания влияния на направлении Эстонии", - отмечает в предисловии генеральный директор КАПО Арнольд Синисалу (Arnold Sinisalu).

"Для чего Кремль вообще пытается привлечь молодежь? Все для того, чтобы были люди, с помощью которых оказывать воздействие на политику Эстонии. Эту деятельность нельзя никак назвать иначе, как политику раскола", - считает он.

По данным КАПО, в этом направлении предпринимаются попытки привлечения к политике учителей, которых приглашают в Россию на бесплатные образовательные программы с целью дальнейшей деятельности по манипулированию сознанием молодых людей.

Согласно отчету, молодежь, особенно попавшую в затруднительное положение, пытаются завербовать для выполнения заданий по линии спецслужб. При этом не исключается задействование так называемой "шпионской романтики".

При этом отмечается, что все больше внимания русскоговорящей молодежи уделяется и посольством России в Эстонии, которое проводит совместно с фондом "Русский мир" различные мероприятия, направленные на достижения целей Кремля.