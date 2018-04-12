Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Посол США: Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО Посол США: Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО
Новости: Финляндия разрешила строительство Северного Потока Финляндия разрешила строительство Северного Потока
Новости: Сборная Украины - 30-я в рейтинге ФИФА Сборная Украины - 30-я в рейтинге ФИФА
Новости: Испанские ученые обнаружили золотые украшения клада из Карамболо Испанские ученые обнаружили золотые украшения клада из Карамболо
X

Эстонская полиция: Нет смысла надеяться на потепление отношений с РФ

Полиция безопасности Эстонии (КАПО)
12:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: По словам генерального директора КАПО Арнольда Синисалу, РФ пытается активно манипулировать русской молодежью в Эстонии.

Новым направлением политики России, направленной на раскол общества в Эстонии, является усиленное внимание к проживающей в стране русской молодежи, говорится в обнародованном в четверг отчете полиции безопасности (КАПО) о деятельности в 2017 году.

Как отмечается в ежегоднике, русским молодым людям пытаются помешать интегрироваться в культурно-ценностное пространство Эстонии, из них пытаются создать подрастающее поколение людей, ориентированных на проведение кремлевской политики раскола, их вербуют в ряды спецслужб России.

"Работа многочисленных российских учреждений по привлечению русскоговорящей молодежи в политику раскола ясно свидетельствует, что нет особенного смысла надеяться на потепление межгосударственных отношений в ближайшие годы и уменьшение оказания влияния на направлении Эстонии", - отмечает в предисловии генеральный директор КАПО Арнольд Синисалу (Arnold Sinisalu).

"Для чего Кремль вообще пытается привлечь молодежь? Все для того, чтобы были люди, с помощью которых оказывать воздействие на политику Эстонии. Эту деятельность нельзя никак назвать иначе, как политику раскола", - считает он.

По данным КАПО, в этом направлении предпринимаются попытки привлечения к политике учителей, которых приглашают в Россию на бесплатные образовательные программы с целью дальнейшей деятельности по манипулированию сознанием молодых людей.

Согласно отчету, молодежь, особенно попавшую в затруднительное положение, пытаются завербовать для выполнения заданий по линии спецслужб. При этом не исключается задействование так называемой "шпионской романтики".

При этом отмечается, что все больше внимания русскоговорящей молодежи уделяется и посольством России в Эстонии, которое проводит совместно с фондом "Русский мир" различные мероприятия, направленные на достижения целей Кремля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Арнольд Синисалу, КАПО, Россия, Эстония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Смоленская катастрофа: самолет уничтожили два взрыва В Германии нашли российский след в кибератаке на правительство ВОЗ назвали число пострадавших от химатаки в Сирии

Последние новости

Инсайдер рассказал о реакции Хлои Кардашьян на измену Тристана Томпсона Порошенко подписал украинско-молдавское соглашение Кушать подано: творческие завтраки для детей Японии (Фото)
Сегодня читают
01 Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты
02 "Реал" - "Ювентус": 1:3: события матча (Видео)
03 Почему орбиты всех планет Солнечной системы находятся в одной плоскости
04 Златана троллят в США: 17-летний футболист забил сумасшедший гол с центра поля (Видео)
05 Истинное происхождение Стоунхенджа раскрыто
Новости сегодня
12:47 ЕС продлил санкции в отношении Ирана
12:41 Мария Яремчук и DSIDE BAND презентовали новый трек "Дай любов" (Видео)
12:40 Серхио Рамос может пропустить полуфинал Лиги чемпионов
12:40 Полторак отправился в рабочую поездку
12:34 В украинский прокат выходит фильм "Титан"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В мире отмечается День Космонавтики В мире отмечается День Космонавтики
Новости: Части ВМФ РФ вышли в море из сирийского Тартуса Части ВМФ РФ вышли в море из сирийского Тартуса
Новости: В офисе "Укрзализныци" проходит обыск В офисе "Укрзализныци" проходит обыск
Новости: Нашли утерянный роман Толкина о Средиземье Нашли утерянный роман Толкина о Средиземье
Добавить комментарий
0