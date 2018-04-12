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Молдова просит Украину дать коридор для вывода войск РФ из Приднестровья

Павел Филип
14:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Молдова намерена договориться с Украиной о выводе российских войск из Приднестровья через ее территорию.

Кишинев хочет введения международной гражданской миссии в Приднестровье и готов договориться с Киевом о выводе российских войск оттуда через коридор на территории Украины, заявляет премьер-министр Молдовы Павел Филип.

"Мы требуем и просим о выводе российских войск с территории Молдовы, а также трансформации нынешних операций в Приднестровье в гражданскую миссию с международным мандатом, будучи уверенными, что позволит создать основу для решения приднестровского конфликта через переговоры", - сказал П.Филип в ходе XI Киевского форума по безопасности в четверг.

По словам премьера Молдовы, когда он говорил на Мюнхенской конференции по безопасности в нынешнем году о выводе войск РФ из Молдовы, представители РФ объяснили невозможность вывезти вооружение через Украину ввиду сложной ситуации в стране.

"Я его заверил, что у нас достаточно убедительных мощностей и возможности убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывезти и вооружение, и амуницию, которые все еще сохраняются в Приднестровье", - заявил он.

П.Филип также отметил, что незаконное военное присутствие в странах не ведет к решению конфликта, а замораживают ситуацию и поощряют деструктивные силы в реализации планов по отрыву частей стран.

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Новости мира, Войска РФ, Молдова, Приднестровье, Украина.
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