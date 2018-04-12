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Турция не может согласиться с аннексией Крыма Россией

Сулейман Сойлу
15:15 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, аннексия Крыма это трагедия.

Признание аннексии Крыма неприемлемо для Турции.

Как сообщает Европейская правда, об этом заявил представитель президента Турции, глава МВД страны Сулейман Сойлу во время Киевского форума по безопасности.

"Признание аннексии Крыма неприемлемо для Турции. Мы считаем, что это трагедия", - сказал он.

"И разговоры о территориальной целостности Украины это то, о чем даже не надо говорить. Мы не можем даже подвергать сомнению территориальную целостность", - заявил Сойлу.

В прошлом году министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу настаивал, что несмотря на потепление в отношениях с Россией у них остаются различия по принципиальным вопросам.

"Россия – наш торговый партнер, у нас много совместных проектов, но это не означает, что мы во всем согласны с Россией. Еще до инцидента (со сбитым российским самолетом в 2015 году – ред.) у нас были проблемы (в отношениях с РФ), связанные с Крымом. Мы не приняли аннексию Крыма. У нас разные позиции в отношении режима Асада, и эти разногласия сохраняются", - пояснил Чавушоглу.

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Новости мира, Крым, РФ, Сулейман Сойлу, Турция.
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