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Италия не будет участвовать в военных действиях в Сирии

Паоло Джентилони
21:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Италия не будет принимать участие в возможных военных действиях в Сирии.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что страна не будет принимать участие в возможной военной кампании в Сирии.

"Италия не будет участвовать в военных действиях в Сирии", - приводит местная газета "Репубблика" слова премьера после переговоров с министрами иностранных дел и обороны.

П.Джентилони отметил, что, тем не менее, согласно международным и двусторонним договоренностям, Италия предоставит логистическую поддержку союзникам.

Он также выразил стремление к мирному решению кризиса в Сирии.

"Стабильное и длительное решение по Сирии может быть достигнуто путем мирного урегулирования, а также путем предоставления пространства для действий ООН", - отметил П.Джентилони.

Ранее П.Джентилони также провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого он озвучил свое решение.

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Новости мира, Италия, Паоло Джентилони, Сирия, Химатака, Химоружие.
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