Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что страна не будет принимать участие в возможной военной кампании в Сирии.

"Италия не будет участвовать в военных действиях в Сирии", - приводит местная газета "Репубблика" слова премьера после переговоров с министрами иностранных дел и обороны.

П.Джентилони отметил, что, тем не менее, согласно международным и двусторонним договоренностям, Италия предоставит логистическую поддержку союзникам.

Он также выразил стремление к мирному решению кризиса в Сирии.

"Стабильное и длительное решение по Сирии может быть достигнуто путем мирного урегулирования, а также путем предоставления пространства для действий ООН", - отметил П.Джентилони.

Ранее П.Джентилони также провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого он озвучил свое решение.